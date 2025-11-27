Обрат: Бoрисов обяви, че бюджетът трябва да се изтегли

Неочакван обрат настъпи в позициите на мандатоносителя за бюджета - лидерът на най-голямата парламентарна формация Бойко Борисов обяви, че бюджетът трябва да се преработи и сегашната финансова рамка трябва да бъде преработена, въпреки че вече мина на първо четене, а бюджетната комисия прие т.нар. малки бюджети и на второ. Днес се очакваше да парламентарните бюджетари да отметнат и големия държавен бюджет.

"След малко премиерът и домсъветът (съветът за съвместно сътрудничество - б.р.) ще ви съобщят какво съм решил. Събрах сутринта домсъвета и подкрепящите партии, премиера и финансовият министър и им казах, че този бюджет трябва да се изтегли.

"Казах им този бюджет да се изтегли. Да намерят законова форма, защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалогът с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява следващите години ще се управлява, ще се работи със стария бюджет", обяви в кулоарите Борисов малко след като съпартиецът му Костадин Ангелов поиска половин час почивка от пленарното заседание

И напомни, че като финансов министър Асен Василев не приемал бюджет "до август месец".

"За разлика от други хора, дори и един човек само да протестира, аз се опитвам да чуя какво казва. В някои от исканията има логика и разум. А и самият аз десетилетия наред съм работил винаги с диалог с тристранката", каза той.

На въпрос дали това означава, че ще влезем в еврозоната без бюджет, той каза; "Няма никакво значение. Законът казва - с 1/12, бюджетът сегашния е с 3% дефицит, както иска ЕК, така че няма проблем".

В момента тече и Съвет за съвместно сътрудничество по темата.

Очаквайте подробности