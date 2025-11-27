Застреляха домашно куче край Благоевград. В сряда във Второ РУ-Благоевград е получено съобщение от жителка на гр. Благоевград за това, че в следобедните часове на същата дата в местността „Иванков Валог", землище на симитлийското с. Горна Железница, е чула шум наподобяващ изстрел. После жената е открила мъртво кучето си от породата „Кавказки вълкодав".

Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на животното. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.