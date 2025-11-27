"Възраждане" зоват ПП-ДБ да не се отказват от протестите

Минути след като Бойко Борисов обяви, че бюджетът трябва да бъде изтеглен, Цончо Ганев от "Възраждане" отбеляза, че не бива да се вярва на лидера на ГЕРБ. "Ние имаме една единствена цел - сваляне на това правителство. Натискът трябва да продължи всеки ден с протести. Нека ПП-ДБ да не се отказват и да призоват своите привърженици и да се съберем и тази вечер пред парламента", настоя той от парламентарните кулоари.

Още когато ПП-ДБ анонсираха протестите си, хората на Костадин Костадинов дадоха заявка да ги подкрепят, снощи обаче техни представители не бяха забелязани на протеста. От МЕЧ обаче се явиха, имаше и хора от АПС.

Във връзка с видео, за което се твърди, че е той в блокирана кола снощи, Ганев реши да го остави "на вашето въображение". "Аз си тръгнах след бюджетна комисия. Протестиращите не харесват ПП-ДБ и опитаха да ударят Ивайло Мирчев. Призоваваме това да не се случва", каза той.

"България за пореден път е в безпрецедентна ситуация. Политически сили, които сме в опозиция, диаметрално противоположни, нямащи почти допирни точки в политиките и вижданията си за страната, сме обединени в това да свалим това вредно за България правителство. Ситуация, в която опозицията протестира заедно, ситуация, в която управляващите, само след един мощен протест, уплаши управляващите. Това показва, че страхът от обединената опозиция е изключително силен", заяви зам.-шефът на "Възраждане".