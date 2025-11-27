Кола се блъсна в крайпътно дърво по междуселски път в Добричко

Кола се блъсна в крайпътно дърво по междуселски път, пострада пътничка, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 25 ноември, около 07:50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя село Жегларци - село Кочмар. Установено е, че водач на лек автомобил „Тойота" губи контрол над колата и се блъска в крайпътно дърво. При инцидента е пострадала возеща се в автомобила жена на 29 години. Тя е настанена в болницата в Добрич със счупен крак, без опасност за живота. По случая се извършва проверка.