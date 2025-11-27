ПП-ДБ доволни от замразения бюджет: Важно е десните мерки да бъдат изпълнени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Важно е десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет.

Това коментира в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев малко след като Бойко Борисов обяви, че ще спре бюджета и минути преди премиерът Росен Желязков да замрази процедурата в търсене на диалог със социалните партньори.

След като не чуха опозицията, не чуха експертите, след като отказаха да чуят бизнеса, ние се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен, коментира лидерът на ПП Асен Василев.