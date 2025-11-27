Росен Желязков си даде време - търсят "златната среда" за бюджета през декември

Наясно сме, че сме в сложно управленско мнозинство с различни политически тенденции - имаме много социални политики, но трябва да правим и сериозни реформи, които са в противоречие с досегашните политики, най-вече на доходите, каза премиерът

Тази седмица, заедно с финансовата министърка Теменужка Петков и депутатите от бюджетната комисия ще опитат да възстановят диалога със синдикати и работодатели

През декември властта ще се опита да възстанови диалога с работодатели и синдикати, както и да доизчисти въпросителните около бюджета и да се намери "златната среда".

Това стана ясно от извънреден брифинг на премиера Росен Желязков от парламента, докато зад него стояха представители на партиите, подкрепящи мнозинството.

"Наясно сме, че сме в сложно управленско мнозинство с различни политически тенденции - имаме много социални политики, но трябва да правим и сериозни реформи, които са в противоречие с досегашните политики, най-вече на доходите. Трябва да намерим златното сечение и съм сигурен, че може да го постигнем през разговори с работодатели и синдикати през декември", каза премиерът.

"Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори, за да направим процесът по бюджетната процедура видим, ясен и удовлетворяващ за всички", каза той.

Премиерът обяви, че тази седмица, заедно с финансовата министърка Теменужка Петков и депутатите от бюджетната комисия ще направят "необходимите стъпки, за да поканят работодателите и синдикатите, за да започнат отново този процес. "Имаме достатъчно време през декември да постигнем онези очаквания, или да обясним онези проблеми, които се изтъкват като дефекти на проектобюджета, за да имаме балансиран бюджет, който отговаря на политичесакта спектралност на управлението", заяви Желязков. Снимка: Юлиан Савчев

"Моят призив, особено към тези представители на опозицията, за които европейският избор е не просто ценност, а осъзната политическа посока, да проявят разум. Ще седнем на маста на разговорите отново, за да се опитаме да възстановим диалога със синдикатите и работодателите, да постигнем конкретни параметри, каквито да са удовлетворяващи за голяма част и от бизнеса, и за голяма част от обществото", обяви Желязков.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че "премиерът и домсъветът (съветът за съвместно сътрудничество - б.р.) ще съобщят какво е решил.

"Събрах сутринта домсъвета и подкрепящите партии, премиера и финансовият министър и им казах, че този бюджет трябва да се изтегли. Да намерят законова форма, защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалогът с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява следващите години ще се управлява, ще се работи със стария бюджет", каза той малко преди представителите на партиите подкрепящи кабинета да се съберат.

Реално обаче бюджетната процедура не се изтегля, а се замразява - до постигане на съответните компромиси.

Желязков отбеляза, че социалното напрежение изисква конкретни и ясни отговори как се пази социалният мир. И благодари на полицаите за "снощното професионално поведение, което не допусна ескалация на напрежението". Според него униформените са показали, че правят разлика между социалните искания на протестиращите и провокаторите, които сеят хаос.

Според него всеки осъзнавал колко сложно е управлението и колко невъзможно би било да очакваме, че "може да има друго освен коалиционно управление от тук за напред, не само за нашата страна, а по принцип". "Тепърва ни очакват сложни коалиции, независимо от очакванията за унифицирани политики. Такива в коалиционно управление много трудно се постигат, затова всеки трябва да е готов за съответните компромиси. Обществото е договор, в него трябва да има и компромиси и убедителни аргументи, когато се налагат определени политики", заяви премиерът.

"С колегите от мнозинството имахме доста сериозен и важен политически разговор предвид факта, че има социално напрежение. Снощния протест, който считаме за израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси през последната година, в това число и с бюджетната процедура са ясен знак, че трябва да поставим интересите на страната и на обществото над чисто политическо разбиране за това как се налага политическа воля, в това число и в лицето на солидно парламентарно мнозинство, което е дало заявка за дългосрочно управление", обясни той след ССУ.

"Това напрежение през последните седмици бе продиктувано от разбирането, че има нарушен социален диалог, затова нашето разбиране е, че трябва като общество да сложим на преден план важните приоритети за страната и обществото и да не допуснем да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност", заяви още Желязков.

