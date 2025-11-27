Кметът на "Люлин": Кризата с боклука не е свършила, напротив - влошава се

Кризата с боклука не е свършила, напротив - ситуацията се влошава. Имаше известно подобряване, но в последната седмица ситуацията със сметоизвозването в района отново се влошава. Получаваме много сигнали от граждани, че кофите за боклук пред блоковете им са препълнени. Кризата се завръща с пълна сила, защото от понеделник още 3 района в София остават без сметоизвозване и малкото налична техника ще бъде пренасочена към тях. Това заяви кметът на район "Люлин" Георги Тодоров на брифинг преди началото на сесията на СОС.

Според него хората в "Люлин" са "изнервени, защото втори месец слушат само обещания, които не кореспондират с реалността". Той уточни, че нито една районна администрация няма нито правомощия, нито капацитет да се справи с подобна криза.

Тодоров добави, че все още няма и план-график за снегопочистването на района, който по принцип се обслужва от 6 големи снегорина. И се оплака от недобра комуникация със Столичната община.

"Затова искам през медиите да задам няколко въпроса - с какъв капацитет ще бъде обслужван района за снегопочистването? Кога ще бъде преодоляна кризата и всеки контейнер ще бъде обслужван всеки ден? Оскъдният наличен ресурс ще бъде ли пренасочен другата седмица към "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"?, попита Тодоров.

Той обясни, че "Софекострой" вече е започнало да чисти "Люлин", като се очаква следващата седмица общината да сключи договор с общинското дружество.