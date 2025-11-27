Световен шампион по канадска борба с номинация за Награда „Велико Търново"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Номинация за престижната общинска награда „Велико Търново" е направена за спортиста Петър Роглев. Състезателят по канадска борба е спечелил редица шампионски титли в дисциплината – 20 републикански, 4 световни и 4 европейски, посочват инициаторите.

Кандидатурата на Роглев е внесена от граждани. Сред подписалите се в подкрепа на шампиона са журналистът Стилян Найденов, обществениците Валерия Дончева, Венцислав Спирдонов, Михаил Михалев, Жельо Желев и Росен Иванов.

В мотивите е посочено, че Роглев е сред най-изявените личности в областта на спорта във Велико Търново. Близо 20 години той гради и защитава спортната слава на Старата столица и на България по целия свят. Спечелил е множество медали от големи национални и международни турнири.

Роглев предава своя опит и умения и на младите спортисти – той е сред изявените треньори. Неговите възпитаници уверено вървят по пътя му и печелят медал след медал от национални и международни спортни форуми.