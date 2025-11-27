ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание

Даринка Илиева

Васил Терзиев

Справедливият гняв на протестиращите беше взет под внимание. Добър сигнал е, че има заявка за оттегляне на бюджета. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Насилието е недопустимо и моята оценка е, че провокациите на протеста снощи не успяха да обезсмислят каузата и да изместят фокуса от същественото. А то е, че предложеният бюджет не отразява нуждите на хората. Колкото проблемен е бюджетът, толкова проблемен беше и подходът. Подход в стил лукойлка на комисия - да мине бързо без дебат, защото иначе няма да се приеме. Народните представители трябва да чуят исканията на хората. Доверие не се гради с криене, а с поемане на отговорност и диалог", пише още Терзиев.

И добавя, че "свободата на гражданите да изразяват мнение – включително силно несъгласие - е фундамент на демокрацията и трябва да бъде защитена. Винаги съм вярвал в това, че трябва да пазим тази свобода".

Васил Терзиев

