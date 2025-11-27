Шофьор блъсна велосипедист в Добрич и избяга

Автомобил удря велосипедист на неосветен път и бяга от произшествието, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 22 ноември, около 17:50 часа на тел. 112 е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие между селата Орляк и Зърнево, на около 3 км преди село Зърнево. Изпратените екипи на място установяват, че на неосветен прав участък без маркировка лежи неподвижен мъж без жизнени показатели. В близост до трупа е открит велосипед без материални щети по него. При последвалите полицейски действия е констатирано, че починалият е паднал на платното за движение, след което е ударен от неизвестен автомобил в областта на лицето. Смъртта е констатирана от екипи на Центърър за спешна медицинска помощ - град Тервел. Материалите по случая са докладвани в Окръжната прокуратура в Добрич. На 25 ноември след целенасочени мероприятия са установени моторно превозно средство и мъж на 64 години, съпричастен към деянието. В хода на работа полицейските служители установяват, че напусналият местопроизшествието водач впоследствие е закупил от сервиз калник за автомобила, причинил пътния инцидент и го е монтирал. След изтичане на полицейската мярка за задържане до 24 часа водачът е освободен. Работата по случая продължава.