Обвиниха 25-годишен чужденец, ударил полицай с юмрук в лицето

1672
Юмрук СНИМКА: Архив

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 25-годишен гражданин на Естония, нанесъл телесна повреда на полицейски служител.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.11.2025 г. около 05,20 часа на бул. „Черни връх" в гр. София, обвиняемият С.А. е нанесъл удар с юмрук по лицето на полицейски служител при изпълнение на служебните му задълженията по опазване на обществения ред. Вследствие на това, обвиняемият му е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 до 5 години.

Предвид възможността да се укрие, с постановление на наблюдаващ прокурор С.А. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

