Млада жена открадна стока за 120 лв. от дрогерия в Пловдив, полицията я издирва (Снимки)

Вади артикулите от опаковката и си тръгва без да плати

Млада жена се издирва от служителите на реда за кражба от дрогерия в Пловдив, съобщиха от МВР.

На 12 ноември т.г. постъпил сигнал във Второ районно управление, че в дрогерия на ул. "Тракия" 54а била установена липса на два козметични продукта за лице на обща стойност над 120 лева. При преглед на записите от видеокамерите станало ясно, че около 17,20 часа същия ден младата жена изважда въпросните артикули от опаковките им с етикети за защита от кражба, прибира ги в чантата си и преминава през касовата зона без да заплати.

До момента нейната самоличност не е установена и по този повод служителите търсят съдействие от гражданите. Всеки, който разполага с някаква полезна информация, може да позвъни в дежурната част на районното управление на телефон 032/ 932 002. Анонимността е гарантирана.