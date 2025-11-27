Денков за бюджета: Добре, че дадоха заден ход, напрежението ще ескалира ако не променят подхода

Сътрудник на партията е с медицинско, твърди, че Хамид Хамид от ДПС - НН го е бил с юмрук в лицето, опитал да души друг младеж от ПП

"Добре е, че дадоха заден ход днес (за бюджета - б.р.), защото ескалацията ще се промени, ако не се промени подходът. Той трябва да е социален подход, а не да раздаваш юмруци срещу младежи".

Така зам.-председателят на ПП акад. Николай Денков коментира решението на премиера Росен Желязков да замрази бюджетната процедура до намиране на диалог и "златната среда" със синдикати и работодатели.

Денков отхвърли и намека, че протестите били срещу европейското бъдеще на България. "Тези протести не са срещи еврото, а са свързани с подхода на правителството и управляващите, които силово се опит да налагат важни решения за бъдещето на всеки от нас", увери той. Де факто поряза и призова, който Цончо Ганев направи по-рано днес, настоявайки ПП-ДБ да си активират хората и да продължат с протестите. "Възраждане" да си отправят техните искания, ние искаме балансиран бюджет без увеличение на данъци и осигуровки, без излишни разходи, настоя бившият премиер.

А брифингът в парламента се оказа провокиран от поведението на депутат от "ДПС - Ново начало" снощи, докато парламентът бе блокиран от протестиращи по покана на ПП-ДБ.

Нещатен сътрудник на "Промяната" - 19-годишният Калоян Дървов има медицинско и обвини депутатът Хамид Хамид от ДПС - НН, че го е удрял. "Бяхме в кулоарите на НС след бюджетната комисия и бях шокиран от агресията на Хамид Хамид. Бяхме аз и още едно момче, нещатен сътрудник. Те бяха ядосани, че си снимам, не знам. Хамид Хамид излезе със закачалка и започна да души друго момче, след това започна да проявява агресия към мен - удари ме с юмрук в лицето, могат да се видят следи. Извадил съм си медицинско. Имам видео от края на случката", каза младежът.

"Ще ги застраховаме, застраховка живот - не знаем какво може да се случи следващия път", заяви Николай Денков. И настоя, че младежите имат право да снимат в кулоарите (на журналистите това е забранено, те дори нямат достъп до частта от сградата, в която е станало спречкването - б.р.). Имат право да снимат, намират се в извънредна ситуация. Агресията не идва от нас, а от тези които по безобразен начин приемат закони и приемат законодателство в почивките", застоя зам.-председателят на ПП. Ще бъде вмесен и сигнал в прокуратурата.