Двама мъже пострадаха при пожар в къща в Свиленград.

Двама мъже, на 26 и 21 години, са пострадали при пожар в Свиленград. Инцидентът е станал в първите часове на 26 октомври, каза за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" Ивелин Тонев.

Произшествието е ликвидирано с участие на два пожарникарски автомобила с шестима души екип, допълни той. На пострадалите, единият от които е с изгаряния по ръката, а другият - по лицето, е извършен преглед на място от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Свиленград и са освободени.

При пожара са унищожени около 70 квадратни метра от покрива, пожарникарските екипи са успели да спрат пламъците към две сгради в имота, уточни Тонев. Той каза, че по думи на собствениците на имота пожарът е тръгнал от разклонител, който е дал на късо, най-вероятно заради натоварване над капацитета му. Първо е пламнало одеяло, след това и друга покъщнина, от която пламъците са тръгнали и към покрива.

„Хубавото в този случай е, че няма сериозно пострадали и хората са успели да реагират навреме. Но при подобни среднощни пожари възможността за тежки последствия е реална", коментира Тонев. По думите му повечето битови пожари възникват заради човешка небрежност. Той отчита и случая от последното денонощие като такъв, тъй като професионалният му опит показва, че собствениците на имоти с по-стари сгради често пренебрегват състоянието на ел. инсталациите си. Тонев добави, че ако преди домакинствата са разполагали с два-три основни електрически уреда, то днес всеки ползва много повече такива и затова е важна профилактиката или цялостната подмяна, ако се налага, на електрическата инсталация, за да се избегнат сериозни инциденти.