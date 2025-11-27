ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна пикап на строителен предприемач от Галиче, хванаха подпалвачите

Валери Ведов

Пожар СНИМКА: Пиксабей

Пиромани подпалиха пикап на строителен предприемач във врачанското село Галиче, но бяха заловени бързо т полицията и задържани в ареста в Бяла Слатина. Вчера призори Милен Крумов забелязал, че паркираната пред дома му товарна кола гори и веднага се обадил на тел.112.

Пристигналите пожарникари угасили горящото возило, а полицейският екип установил, че колата е подпалена умишлено. Ченгетата веднага прегледали записите от поставените в дома на предприемача и бързо разбрали кои са подпалвачите.

Подпалвачите били заловени при опит да се измъкнат от селото. Единият от тях е 19-годишен жител на село Софрониево , другият е 26-годишен от селоЛипница. По случая е образувано и досъдебно производство за умишлен палеж на чужда собственост.

