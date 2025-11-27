Здравното министерство осъди агресията срещу свои служители на протеста пред НС

Министерството на здравеопазването (МЗ) осъди опит за агресия срещу служители на ведомството, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Народното събрание (НС) по време на протеста в София. В официална позиция, разпространена във Фейсбук, от министерството подчертават, че правото на протест и на изразяване на гражданска позиция е основно право, гарантирано във всяка демократична държава. То обаче не може и не бива да се превръща в повод за агресия, заплахи, унижение или посегателство срещу която и да е личност, допълват от ведомството.

През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на МЗ, НЗОК и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност, посочват от здравното министерство. Такива ситуации са напълно недопустими, още повече когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политически противопоставяния, отбелязват от МЗ.

Министерството на здравеопазването подчертава, че стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения.

От министерството допълват, че само ден по-рано в София се е провел протест срещу насилието над жени, но докато изразяването на позиция е право на всеки гражданин, то агресията не е. Тя няма място в обществения дебат, се казва в позицията на МЗ.

Категорично осъждаме всяка форма на агресия и подстрекаване към враждебни действия, независимо откъде идват. Подобни прояви не могат да бъдат оправдани по никакъв начин, пишат още от министерството.

В София снощи се проведе протест срещу бюджета, организиран от "Продължаваме промяната", по време на който имаше моменти на ескалация, когато протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия.

От СДВР съобщиха, че трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред по време на протеста. Протестиращите снощи са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция.