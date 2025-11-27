ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

80-годишна загина след падане от шестия етаж в Кърджали

Ненко Станев

[email protected]

Полицаи извършили оглед на местопроизшествието, но не са открити улики за извършено престъпление. СНИМКА: 24 ЧАСА

80-годишна е открита мъртва в четвъртък сутрин пред жилищен блок в кв. „Възрожденци" в Кърджали, след като е паднала от шестия етаж, съобщиха от полицията. Сигналът за мъртво тяло е подаден към 7,15 часа. На били изпратени екипи на РУ – Кърджали и спешна помощ. При пристигането си медиците констатирали, че жената е мъртва, а полицаите извършили оглед на местопроизшествието. Не са открити улики за извършено престъпление. По първоначални данни жената е живеела сама.

Полицията работи по версията за самоубийство.

