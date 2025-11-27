ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21797211

Митничари задържаха недекларирани цигулки на летището в София (Снимки)

Откритите цигулки и части Снимка: Агенция "Митници"

Недекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП Летище София-пътници след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 13.11.2025 г. на Терминал 2 за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране. В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити общо 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред.

Стоките са задържани. Съгласно изготвената експертна оценка, приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв. (или над 6135 евро), а по закон стоки, които се пренасят с личния багаж, не подлежат на деклариране и могат да се внасят безмитно, ако са на стойност до 430 евро. На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

