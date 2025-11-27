Митничари задържаха недекларирани цигулки на летището в София (Снимки)

Недекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП Летище София-пътници след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 13.11.2025 г. на Терминал 2 за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране. В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити общо 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред.