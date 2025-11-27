ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени създадоха изкуствен език за измерва...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21797392 www.24chasa.bg

Спипаха пловдивски дилър с големи количества марихуана, кокаин, пико и амфетамин

24 часа Пловдив онлайн

1532
Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР

При спецакцията са иззети общо над 285 грама наркотик

38-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин за пореден път се озова в ареста след специализирана операция за противодействие на престъпления по линия "наркотици", съобщиха от полицията.

На адреса на мъжа са открити различни видове дрога, съхранявани с цел разпространение. Иззети са близо 103 грама марихуана, около 60 грама кокаин, 39 грама метамфетамин и 83 грама амфетамин. Срещу извършителя е образувано бързо производство.

С постановление на наблюдаващия прокурор той е привлечен като обвиняем. Впоследствие, със съдебно определение спрямо 38-годишния дилър е взета мярка за неотклонение "задържане под стража".

Част от иззетите наркотици. Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.