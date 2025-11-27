Спипаха пловдивски дилър с големи количества марихуана, кокаин, пико и амфетамин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При спецакцията са иззети общо над 285 грама наркотик

38-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин за пореден път се озова в ареста след специализирана операция за противодействие на престъпления по линия "наркотици", съобщиха от полицията.

На адреса на мъжа са открити различни видове дрога, съхранявани с цел разпространение. Иззети са близо 103 грама марихуана, около 60 грама кокаин, 39 грама метамфетамин и 83 грама амфетамин. Срещу извършителя е образувано бързо производство.

С постановление на наблюдаващия прокурор той е привлечен като обвиняем. Впоследствие, със съдебно определение спрямо 38-годишния дилър е взета мярка за неотклонение "задържане под стража".