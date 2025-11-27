Скъсани диги на малки реки в Югозапада, големите засега не преливат

Нивата на реките в област Благоевград са малко над средното, няма опасност от преливане към момента, съобщиха от Областната управа по повод продължаващите от снощи проливни дъждове. В отделни участъци на малки притоци има скъсани диги. Насочена е техника за отстраняване на проблема.

Паднало количество дъжд е между 20-25 л/кв. м и е равномерно за деня, сочат от Областната управа. По-големи количества - над 35 л/кв. м за последните три часа са паднали в Сандански. Изолирани места с наводнени мазета на къщи и улици има в с. Левуново, с. Ново Делчево и с. Лиляново.

В района на Кресненското дефиле и прохода Предел има паднали камъни, които се отстраняват от служители на ОПУ-Благоевград. Призовават се водачите на МПС да се движат с повишено внимание.

Затруднено е движението по пътя между Склаве и Спатово, заради вода на пътното платно. Навсякъде са изпратени екипи за отстраняване на проблемите.

Има голямо количество вода на АМ "Струма" при с. Ново Делчево и на главен път Е 79 в района на кв. "Спартак", гр. Сандански. На място има екипи на Пътна полиция, които сигнализират на шофьорите да преминават с повишено внимание.

Няма данни за пострадали хора.

Оперативният щаб, създаден от областния управител работи в извънредна ситуация и координира работата между институциите и общините.