След по-малко от 2 часа работа депутатите изчерпаха дневния си ред за днес

По-малко от два часа прекараха в пленарната зала днес народните представители. Председателката на парламента Рая Назарян удари камбанката за край на пленарното заседание в 12,30 ч.

Реално депутатите трябваше да започнат работа още в 9 ч. провален кворум, а след това удължена 30-минутна почивка обаче драстично съкрати работата им. Четенето на доклада по първа точка днес започна около 11 часа - след като Съвета за съвместно сътрудничество се събра в НС заедно с премиера, за да замрази засега бюджетната процедура.

След това депутатите набързо приеха на окончателно изменения в Закона за публичните предприятия и разгледаха на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност и този за марките и географските означения.

А накрая Назарян директно закри заседанието, забравяйки да изчете програмата за предстоящия утре парламентарен контрол.