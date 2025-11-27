Терзиев: Бившият паркинг на НС става пешеходна зона

Щастлив съм, че една доста важна битка приключи успешно и това, което беше зона за сигурност, където паркираха много коли, без дори да имат пропуск, ще бъде освободена. Дали ще бъде изцяло пешеходна зона или в някаква много малка част ще бъде обособена синя зона, предстои да се реши. Ще се вслушам в мненията на различните групи в СОС какво мислят ако темата. Така кметът на София Васил Терзиев коментира решението на парламента от понеделник да освободи част от площада около храма "Св. Ал. Невски". Тя беше обособена като зона за сигурност, в която обаче паркираха депутатите.

На въпрос на "24 часа" колко други такива зони за сигурност, които се ползват като паркинги има в гради и дали ще призове и другите институции да ги освободят Терзиев заяви: "В момента проверяваме всичките договори, които има между Столичната община и отделни институции".

Той напомни, че една от целите на реформата в паркирането е да се намали броят на служебните абонаменти, за да може да се освободят повече места за граждани.

"Изразявал съм неведнъж мнение, че тези зони за сигурност са много удобен начин за безплатно паркиране и не би трябвало да бъде така. Ако е зона за сигурност, не би трябвало да се паркира в нея. Ако не е зона за сигурност, нека бъде пешеходна, или синя или зелена зона, за да може да паркират хората. Но подобно безплатно паркиране в зони за сигурност не е правилно", подчерта Терзиев.

Запитан дали би направил стъпка назад в реформата на паркирането той отговори, че е "диалогичен човек".

"Разбирам и другата страна, че не е приятно да се вдигат цените на каквото и да било, да се разширява обхватът на зоната, но ние не сме го направили, за да наказваме гражданите, а като част от един голям пъзел как можем да сложим ред в паркирането, в кварталите, да има повече средства за улици, тротоари, осветление, да ги няма тези кални точки. Основното в реформата, което се пропуска, е връзката между това какво се взима и как тези пари ще се връщат в районите, където има зона, за да може гражданите да усетят директно какво се е подобрило с техните пари", обясни столичният кмет.

Той отново обясни, че цените не са променяни от години, а реформата е "важна стъпка в правилната посока".

Относно твърденията на кмета на "Люлин" Георги Тодоров, че кризата със сметоизвозването не е приключила и ситуацията се влошава, Терзиев заяви: "Ще се види какво кой е прав в тази ситуация. Следващите седмици ще си проличи има ли план, няма ли план. Г-н Тодоров от ден едно, освен да чертае апокалиптични сценарии, не е помогнал с друго, за разлика от кметовете на "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", в които договорът изтича на 1 декември. Те работят изключително тясно с общината, за да има план и да се извършват дейностите както трябва".

Кметът добави, че "въпреки, че имаме трудна ситуация, работим заедно като отбор, а г-н Тодоров винаги е бил контра на всичките ни усилия да овладеем предизвикателствата".

Той увери, че се работи за осигуряване на снегопочистването на петте района. А в "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" от другата седмица сметоизвозването временно ще се поеме от Столичното предприятие за третиране на отпадъци заедно с районните администрации. Колко време ще продължи тази организация не е ясно, тъй като "по една или друга причина всички, които разполагат с техника, не са особено сговорчиви".