Делян Пеевски заплаши да блокира парламента всеки ден заради протеста вчера

Делян Пеевски заплаши да блокира парламента всеки ден след вчерашните протести.

"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници, на предишния протест умря полицай заради глупостите на (Васил) Пандов и на ПП-ДБ. Това ли е демокрацията? Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им казват: "Слезте долу". Връщаме народния съд ли? Това ли искате? Искате ли да блокирам парламента всеки ден и да викам долу с моите симпатизанти. Аз нямам по-малко симпатизанти", каза Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

Вчера след заседанието на финансовата комисия дълги часове депутати не напускаха сградата на Народното събрание заради протестите отвън. Вътре бяха Йордан Цонев, Байрам Байрам, Станислав Анастасов, Халил Летифов и други депутати от ДПС. От ПП-ДБ вътре бяха Ивайло Мирчев и акад. Николай Денков, които ги приканваха да излязат навън и да се срещнат с протестиращите, но те отказваха. Те се гониха по коридорите, караха се, обиждаха се, а цялата сага се предаваше на живо във фейсбук от някои от депутатите и се гледаше от хиляди хора на площада отвън.

"Нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват: "Елате долу пред народния съд". Друга година е, няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Никой няма да вземе властта през улиците. Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено и ДПС-НН ще го устои", каза още Пеевски.

Снощи от 18 часа протестираха ПП-ДБ и работодателите срещу проектобюджета за догодина. Появиха се и представители на други политически партии - МЕЧ, Алианса за права и свободи на Ахмед Доган, Корнелия Нинова. Днес бившият премиер акад. Николай Денков разказа, че нещатни сътрудници на "Промяната" в парламента са били нападнати от депутат от ДПС - душил едно момче, друго удрял с юмруци. Имали извадено медицинско. Пеевски не отговори на въпроси по темата.

Тази сутрин бюджетната процедура беше замразена и лично премиерът Росен Желязков дойде в парламента, за да обясни пред репортери, че през декември ще се търси "златната среда", така че да са доволни и работодателите, и синдикатите. Пеевски обаче не коментира, въпреки че ДПС вече подкрепя открито кабинета и сутринта неговият депутат Йордан Цонев беше редом до премиера Желязков заедно с представители на трите партии в управленската коалиция ГЕРБ, БСП и ИТН.