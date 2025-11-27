ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недофинансираното здравеопазване може да струва на...

Търговци мамят стари хора с бракониерски дърва за огрев

Камелия Александрова

Снимка: KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

В началото на зимата много баби и дядовци в Северозапада са измамени с бракониерски дърва. При акция в Монтанско немаркирани дърва за огрев са открити вчера в два имота. В село Долна Бела речка са намерени по-малко от половин кубик незаконни дърва. Имотът се обитава от 52-годишен столичанин.

След сигнал е проверен и домът на 23-годишен в село Крива бара. Там полицаите открили 0,5 кубика дърва за огрев без контролна горска, общинска марка и превозен билет, удостоверяващ произхода им.

През последния месец се засилва търсенето на по-евтини дърва в Монтанско. От началото на годината на територията на Северозападното държавно предприятие са направени над 20 000 проверки.

След проверките закупените дърва се конфискуват и на стопаните се връчва акт. Бракониерите остават ненаказани.

