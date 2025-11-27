Бедствено положение в община Петрич заради поройните дъждове

Бедствено положение е обявено в община Петрич от 13 часа днес заради поройните дъждове, съобщиха от Областната администрация в Благоевград.

По данни към 12 ч. днес паднало количество дъжд в областта е между 20-25 л/кв. м. По-големи количества - над 35 л/кв. м за последните три часа са паднали в Сандански. Изолирани места с наводнени мазета на къщи и улици има в с. Левуново, с. Ново Делчево и с. Лиляново.

В района на Кресненското дефиле и прохода Предел има паднали камъни, които се отстраняват от служители на ОПУ-Благоевград.