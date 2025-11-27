Перничанин е заплашен с убийство, а колата му е залята със запалима течност

Пернишките криминалисти разследват закана за убийство и опит за палеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

На 26 ноември е бил подаден сигнал от 39-годишен перничанин, който е съобщил, че е бил заплашван и автомобилът му е бил залят със запалима течност.

Инцидентът е станал в следобедните часове на изминалия ден, в пернишкия квартал „Изток". Пристигналите на място полицаи заварили единствено потърпевшия, който потвърдил за случилото се. В хода на работата на криминалистите станало ясно, че между пострадалия и заплашилите го е имало бизнес отношения. Единият от заподозрените е установен. От областната полиция допълват, че предстои неговото задържане. Образувано е досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават под надзора на прокуратурата.