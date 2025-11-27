ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Уолстрийт джърнъл": Германия е разработила таен п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21797635 www.24chasa.bg

СОС отхвърли за втори път административната реформа на Терзиев

Даринка Илиева

[email protected]

1876
Столичният общински съвет отхвърли за втори път предложената от кмета Васил Терзиев административна реформа Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Кметът: Ще внеса отново предложение за промяна на структурата на общината след 2 седмици

За отношенията с главния архитект: Очаквам г-жа Панайотова да се върне от болничен, за да разговаряме, да се разделим и всеки да поеме по своя път

Столичният общински съвет отхвърли за втори път предложената от кмета на София Васил Терзиев реформа в структурата на Столичната община. Подкрепа за реформата изразиха само групите на ПП-ДБ и "Спаси София" в СОС, останалата част гласуваха масово с "въздържал се".

Този път реформата предвиждаше цялото направление по архитектура и градоустройство да се трансформира в ново, което да бъде ръководено от зам.-кмет по градско планиране и развитие, а главният архитект да остане без нито един служител. Терзиев вече обяви публично, че ако реформата мине на поста зам.-кмет по градско планиране и развитие ще бъде назначен арх. Любо Георгиев. Сред другите промени бяха създаване на направление по сигурност с ресорен зам.-кмет и разделяне на ресора по образование, култура, спорт и младежки дейности. 

"Административната реформа на Столична община не се случи и този път. Видяхте, че без много дискусии беше отхвърлен докладът, въпреки промените и подобренията, които бяха нанесени с цел да няма спорове около ключовата точка за законосъобразността на предлаганата структура в НАГ и ролята на главния архитект", коментира Терзиев.

Той напомни, че е представен опит в други градове, правни становища на изявени юристи, разработвали Закона за устройство на територията. Но тези аргументи не са били чути.

 "Решение на кмета е как да си организира администрацията. И аз със сигурност имам най-малко причини да искам структура, която не работи. Обясних нееднократно, че няма персонален проблем", уточни Терзиев, визирайки отношенията с настоящия главен архитект Богдана Панайотова, чиято оставка той поиска, но тя отказва да подаде.

Кметът обясни, че реформата е начин да изпълни обещанието, което е дал да има по-голям фокус върху градоустройството, да ресорен зам.-кмет, а главния архитект да влезе в ролята на технически експерт, който се занимава само с правомощията си по ЗУТ.

"Целият процес трябва да се обърне и тези, които носят политическата отговорност - СОС и кмета, да си влезем в ролята, а не както е в момента - инвестиционният интерес и главният архитект движат каква да е политиката на общината. Надявам се, все пак на следващото заседание да има разум и новата структура да бъде приета и да имаме една по-ефективна община, с която със същия ресурс да може да създаваме повече блага за града. Това е мое предизборно обещание, което искам да изпълня и да създам структура, която работи добре за гражданите и за бизнеса. Да е ясно кой носи политическа отговорност и кой като експерт се грижи да се следва буквата на закона, установените срокове, за да не се чудят гражданите защо им се бави преписката", обясни Терзиев и подчерта, че не може повече в общината да има "феодални царства".

Кметът добави, че "смесването на ролята на главния архитект и политическо лице, което е в момента, е започнало преди много години от времето на г-н Петър Диков, който също не се изказва в подкрепа на реформата".

На въпрос на "24 часа" какъв е изходът от ситуацията с арх. Панайотова, която отказва да си подаде оставката, кметът заяви, че я чака да се върне от болничен, който изтича на 14 декември.

"Надявам се да имаме един човешки разговор, да се разделим и всеки да може да поеме по своя път. Аз с реформите на администрацията, г-жа Панайотова - вероятно в частния бизнес", подчерта кметът.

Той напомни, че по време на конкурса за главен архитект й е задал въпрос при какви обстоятелства би подала оставка и тя е отговорила, когато бъде снето доверието от нея. 

"И това се случи, защото имахме кардинални разминавания как трябва да изглежда НАГ и да работи тази структура. Най-нормалното нещо е когато имаш различно мнение за посоката, да си подадеш оставката", смята столичният кмет.

Столичният общински съвет отхвърли за втори път предложената от кмета Васил Терзиев административна реформа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.