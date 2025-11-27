СОС отхвърли за втори път административната реформа на Терзиев

Кметът: Ще внеса отново предложение за промяна на структурата на общината след 2 седмици

За отношенията с главния архитект: Очаквам г-жа Панайотова да се върне от болничен, за да разговаряме, да се разделим и всеки да поеме по своя път

Столичният общински съвет отхвърли за втори път предложената от кмета на София Васил Терзиев реформа в структурата на Столичната община. Подкрепа за реформата изразиха само групите на ПП-ДБ и "Спаси София" в СОС, останалата част гласуваха масово с "въздържал се".

Този път реформата предвиждаше цялото направление по архитектура и градоустройство да се трансформира в ново, което да бъде ръководено от зам.-кмет по градско планиране и развитие, а главният архитект да остане без нито един служител. Терзиев вече обяви публично, че ако реформата мине на поста зам.-кмет по градско планиране и развитие ще бъде назначен арх. Любо Георгиев. Сред другите промени бяха създаване на направление по сигурност с ресорен зам.-кмет и разделяне на ресора по образование, култура, спорт и младежки дейности.

"Административната реформа на Столична община не се случи и този път. Видяхте, че без много дискусии беше отхвърлен докладът, въпреки промените и подобренията, които бяха нанесени с цел да няма спорове около ключовата точка за законосъобразността на предлаганата структура в НАГ и ролята на главния архитект", коментира Терзиев.

Той напомни, че е представен опит в други градове, правни становища на изявени юристи, разработвали Закона за устройство на територията. Но тези аргументи не са били чути.

"Решение на кмета е как да си организира администрацията. И аз със сигурност имам най-малко причини да искам структура, която не работи. Обясних нееднократно, че няма персонален проблем", уточни Терзиев, визирайки отношенията с настоящия главен архитект Богдана Панайотова, чиято оставка той поиска, но тя отказва да подаде.

Кметът обясни, че реформата е начин да изпълни обещанието, което е дал да има по-голям фокус върху градоустройството, да ресорен зам.-кмет, а главния архитект да влезе в ролята на технически експерт, който се занимава само с правомощията си по ЗУТ.

"Целият процес трябва да се обърне и тези, които носят политическата отговорност - СОС и кмета, да си влезем в ролята, а не както е в момента - инвестиционният интерес и главният архитект движат каква да е политиката на общината. Надявам се, все пак на следващото заседание да има разум и новата структура да бъде приета и да имаме една по-ефективна община, с която със същия ресурс да може да създаваме повече блага за града. Това е мое предизборно обещание, което искам да изпълня и да създам структура, която работи добре за гражданите и за бизнеса. Да е ясно кой носи политическа отговорност и кой като експерт се грижи да се следва буквата на закона, установените срокове, за да не се чудят гражданите защо им се бави преписката", обясни Терзиев и подчерта, че не може повече в общината да има "феодални царства".

Кметът добави, че "смесването на ролята на главния архитект и политическо лице, което е в момента, е започнало преди много години от времето на г-н Петър Диков, който също не се изказва в подкрепа на реформата".

На въпрос на "24 часа" какъв е изходът от ситуацията с арх. Панайотова, която отказва да си подаде оставката, кметът заяви, че я чака да се върне от болничен, който изтича на 14 декември.

"Надявам се да имаме един човешки разговор, да се разделим и всеки да може да поеме по своя път. Аз с реформите на администрацията, г-жа Панайотова - вероятно в частния бизнес", подчерта кметът.

Той напомни, че по време на конкурса за главен архитект й е задал въпрос при какви обстоятелства би подала оставка и тя е отговорила, когато бъде снето доверието от нея.

"И това се случи, защото имахме кардинални разминавания как трябва да изглежда НАГ и да работи тази структура. Най-нормалното нещо е когато имаш различно мнение за посоката, да си подадеш оставката", смята столичният кмет.