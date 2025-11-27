ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени създадоха изкуствен език за измерва...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21797637 www.24chasa.bg

Бойко Борисов: Още утре започват срещите с работодатели и синдикати

3604
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов Снимка: Фейсбук/ Boyko Borissov

"Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин". Това написа във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след проведена среща в централата на партията.

На срещата са присъствали още министърът на финансите Теменужка Петкова, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателят на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившият финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъствали са и двата национални синдиката КТ "Подкрепа" и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов, става ясно от публикацията на Борисов.

"Работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството", завършва публикацията си лидерът на ГЕРБ.

По-рано днес Бойко Борисов обяви, че бюджетът трябва да се преработи и сегашната финансова рамка трябва да бъде преработена, въпреки че вече мина на първо четене, а бюджетната комисия прие т.нар. малки бюджети и на второ. Днес се очакваше да парламентарните бюджетари да отметнат и големия държавен бюджет.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов Снимка: Фейсбук/ Boyko Borissov

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които...

Posted by Бойко Борисов on Thursday 27 November 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.