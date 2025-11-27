Бойко Борисов: Още утре започват срещите с работодатели и синдикати

"Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин". Това написа във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след проведена среща в централата на партията.

На срещата са присъствали още министърът на финансите Теменужка Петкова, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателят на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившият финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъствали са и двата национални синдиката КТ "Подкрепа" и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов, става ясно от публикацията на Борисов.

"Работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството", завършва публикацията си лидерът на ГЕРБ.

По-рано днес Бойко Борисов обяви, че бюджетът трябва да се преработи и сегашната финансова рамка трябва да бъде преработена, въпреки че вече мина на първо четене, а бюджетната комисия прие т.нар. малки бюджети и на второ. Днес се очакваше да парламентарните бюджетари да отметнат и големия държавен бюджет.