Празничните светлини на Велико Търново грейват на 1 декември

Дима Максимова

Прогнозата за лошо време утре отложи старта на Коледните забавления Снимка: Община Велико Търново

В първия ден от новия месец откриват и Коледния базар

Запалването на коледната украса на Велико Търново и акробатичното шоу „Приказка в небето" е с нова дата - на 1-и декември.

Атракцията за малки и големи и детският празник ще започнат в 17:00ч. пред общината. Първоначално шоуто трябваше да се проведе на 28 ноември, но заради прогнозата за лошо и дъждовно време и гарантиране на здравето на децата е избрана нова дата, посочват от местната управа.

Върху стените на общината Сирма Добрева и артистите от Kinetix SkyAcro ще направят коледната атмосфера още по-вълнуваща. Ангели на кокили, акробати и танцьори ще пренесат зрителите в истинска аудиовизуална приказка.

В същата вечер – на 1-и декември, официално ще бъде открита и празничната програма на Коледния базар. Това ще се случи с детски флашмоб на аниматорите от „Феличита", който е от 18:00ч. А самите къщички на базара отварят врати още от утре – 28 ноември.

Въздушната акробатика „Приказка в небето" ще има и второ представление - на 2-и декември (вторник) от 18:00 часа, също пред сградата на общината.

Прогнозата за лошо време утре отложи старта на Коледните забавления

