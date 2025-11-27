И Сандански обяви бедствено положение заради пороите

След община Петрич и в Сандански е обявено бедствено положение заради проливните дъждове.

Поради интензивните валежи през последните часове ситуацията на територията на община Сандански е изключително сериозна. Най-засегнати към момента са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово, Лиляново и други, където има опасност от преливане на дерета и наводнения в ниските участъци. Всички екипи на Пожарна безопасност, РУ – Полиция Сандански и Доброволческото формирование към община Сандански работят на място и оказват съдействие на гражданите.

Уведомена е Агенция „Пътна инфраструктура", поради усложнената обстановка по републиканската пътна мрежа, съобщават от Общината.

Призовават се жителите да ограничават пътувания, освен ако не са наложителни, а при нужда от съдействие – незабавно сигнализирайте на тел. 112.