Пишат обвинителен акт за разкъсаната от кучета санитарка в Долна Оряховица

440 000 лв. е изплатила горнооряховската болница на близките на Мирослава Стоянова след споразумение

Близо 3 г. след кървавата драма с 40-годишна жена, разкъсана от глутница кучета в Долна Оряховица, докато отивала на работа, прокуратура пише обвинителен акт срещу гледача на животните Ивалин Стратиев и вероятно след Нова година ще го предаде на съд, научи 24 часа.

Ужасяващият случай е от 30 март 2023 г.. Тогава озверели кучета, избягали от къщата, в която били отглеждани, се нахвърлиха върху преминаващата по крайната улица жена и я нахапаха зверски. Мирослава издъхна от остра кръвозагуба. Агресивните песове бяха изловени и евтаназирани, а гледачът им - задържан в ареста.

Разследването за трагедията започна в Окръжната прокуратура във Велико Търново. Дълго време се чака ДНК експертиза на стомашното съдържимо на животните убийци. После досъдебното производство бе спирано, защото собственикът на кучетата е в чужбина и трябвало да даде обяснения от Германия. Изследвала се версия, че кучетата са умишлено пуснати срещу жената заради предходен конфликт, но не се събрали такива данни, припомнят близки до случая.

След година и половина разследването било прехвърлено в районната прокуратура. Обвиненията към 63-годишния Ивалин Стратиев, нает да гледа кучетата, са за неполагане на достатъчно грижи за животните, убили жената. Ако бъде признат за виновен, го грозят до 5 г. затвор и 10 000 лв. глоба.

Междувременно стана ясно, че МБАЛ "Св. Иван Рилски", работодател на починалата, е изплатила 440 000 лв. обезщетение на родителите и непълнолетния й син. 200 000 лв. за детето и по 120 000 за майката и бащата на Мирослава.

Тъй като по време на инцидента 40-годишната санитарка отивала на работа в общинската болница, случаят бе признат за трудова злополука. Първоначално адвокатът на близките изпрати покана за доброволно изплащане на претенция от 450 хил. лв. Колосалната сума предизвика оставка на болничния директор д-р Иван Иванов, която не бе приета. Последваха преговори в общинския съвет от предишния мандат и гласуване на сесия, но споразумение нямаше. Започнаха съдебни дела, където исковете стигнаха половин милион, но в крайна сметка страните са постигнали сделка и средствата са изплатени.