Благомир Коцев пристигна в Окръжния съд във Варна (Видео, снимки)

Благомир Коцев Снимка: Надежда Алексиева

Кметът на Варна Благомир Коцев пристигна в  Окръжния съд във Варна, където започна заседанието за мярката му за неотклонение.

Защитата му настоява той да бъде освободен с мярка „подписка".

 Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет. Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

