Благомир Коцев пристигна в Окръжния съд във Варна (Видео, снимки)

Кметът на Варна Благомир Коцев пристигна в Окръжния съд във Варна, където започна заседанието за мярката му за неотклонение.
Защитата му настоява той да бъде освободен с мярка „подписка".
Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет. Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.