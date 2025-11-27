Благомир Коцев пристигна в Окръжния съд във Варна (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Варна Благомир Коцев пристигна в Окръжния съд във Варна, където започна заседанието за мярката му за неотклонение.

Защитата му настоява той да бъде освободен с мярка „подписка".

Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет. Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.