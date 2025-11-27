Наводнени са гарата и къщи в петричкото село Генерал Тодоров

Наводнени са гарата в село Генерал Тодоров и около десет къщи, съобщи БТА по информация на кмета на селото Станислав Станков.

Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" източва водата. "Имаме дере, което минава през селото, и то се беше задръстило заради проливните дъждове, защото жителите си хвърлят боклуците, където им падне. Борим се със стихията. Очаква се още повече дъжд. Има багер, който работи цял ден, за да се подготвим за следващите валежи", поясни кметът.

Кметът благодари на момчета от селото, които се отзовават със собствени помпи и помагат на хората в наводнените домове. Обходите на засегнатите места продължават. На терен сме, има багер и екип на пожарната. "Помагаме с каквото можем. Колкото е виновна стихията, толкова сме виновни и жителите, които не си почистваме канавките и изхвърляме боклук по деретата. Те се запушват и преливат", коментира кметът на населеното място.

Той благодари на кмета на община Петрич Димитър Бръчков за бързата реакция и съдействието, както и на екипите на общинска администрация и пожарната. "Държим постоянна връзка с метеорологичната станция - очакват се по-големи валежи. Благодаря на Община Петрич за бързата реакция с техниката. Кметът Бръчков беше с мен допреди малко на терен", каза кметът на Генерал Тодоров.