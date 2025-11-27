ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта на 14-годишния Филип

Цветя на пешеходната пътека на ул. Гурко, на която пиян шофьор прегази 15-годишно момче в София. Снимка: Георги Кюрпанов - Генк

Софийският градски съд назначи нова автотехническа експертиза по делото за катастрофата на ул. "Гурко" в столицата на 2 септември 2023 г., при която загина 14-годишният Филип, относно събраните доказателства по делото. Обвиняем по него е Петър Тодоров, съобщи БНТ.

Новата експертиза трябва да отговори на въпросите в какво състояние е бил пешеходецът, шофьорът имал ли е техническа възможност да го забележи, от кое място на пътното платно е бил видим Филип и къде се е намирал той в този момент, имало ли е възможност да се предотврати катастрофата и други.

В началото на заседанието от обвинението поискаха отвод на съдебния състав, тъй като, според тях, нарочно бави съдебния процес. Съдът отказа, като посочи, че тези твърдения не са основателни.

