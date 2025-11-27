Пловдивски полицаи хванаха мъж, откраднал матраци за 77 хил. лева

Стоките били предназначени за износ в Румъния, но той не напуснал страната, инсценирал кражба и разпродал част от тях на черно

42-годишен мъж е задържан и привлечен като обвиняем за обсебване в големи размери от Районната прокуратура в Пловдив, след като присвоил матраци за 77 хил. лв. от фирма, съобщиха от полицията.

Досъдебното производство е образувано в отдел "Икономическа полиция" към пловдивската дирекция на МВР след постъпил сигнал за претърпяната от дружеството финансова щета. Пратка за Румъния така и не достигнала до адресата си.

В хода на разследването са събрани доказателства, че стоките са били натоварени на влекач, който не е излязъл извън страната, а стигнал до територията на област Велико Търново. Допълнително е изяснено, че с въпросния камион се извършват услуги от името на транспортно дружество, собственост на близки на 42-годишен мъж. Използвайки своята комбинативност, той успял да отклони поръчката и една част да разтовари в различни складове, инсценирайки нейната кражба в полицията. Останалите матраци пък продал на търговци на мебели на занижени цени и без документи, прибирайки печалбата за себе си.

В сряда извършителят е задържан, а в условията на неотложност са претърсени жилището и офиса му. При предприетите процесуални и следствени действия към материалите по делото са приобщени разпитите на множество свидетели и различни веществени доказателства. От собственик на магазин в Търговище с протокол са иззети 94 от предназначените за износа към румънската база матраци. Преписката е докладвана в Районната прокуратура в Пловдив.