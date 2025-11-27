Бедствие в Петричко - залети са пътища, дерета, имоти, спука се язовир, има готовност за евакуация

Вследствие на силни, интензивни и значителни по количества валежи на 27 ноември 2025 г. на територията на Община Петрич са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението, съобщават от Общината.

Засегнати са имоти публична общинска собственост – улици, пътища, дерета, които са в състояние, застрашаващо живота и здравето на населението, имуществото и околната среда. Нанесени са значителни вреди и на имущество, собственост на физически и юридически лица. Спукана е стената на язовир край с. Митино и са залети стотици декари земеделски имоти. Под вода е и зеленчуковата борса до с. Кърналово.

Като се има предвид, че в денонощието на 21 и 22.11.2025 г. също паднаха проливни валежи – над 70 л/м², с градушка и сериозна гръмотевична активност, то валежите в настоящия момент увеличават пораженията по инфраструктурата, домове и земеделски земи.

Екипите, извършващи аварийни дейности, докладват, че природната стихия нанася значителни щети на обекти на територията на цялата община.

По данни от метеорологичните станции се очаква количеството на валежите да достигне 80л/м² и повече. Установява се значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природното явление и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и околната среда. Последствията надхвърлят капацитета за обичайна защита и реагиране.

С оглед на това, съгласно Закона за защита при бедствия, и с цел ограничаване на въздействието и ликвидиране на последствията от възникналата бедствена ситуация от поройни валежи с интензивност 80–100 л/м² на 27.11.2025 г., Кметът на Община Петрич обяви „Бедствено положение" на територията на Община Петрич, считано от 13:00 часа на 27.11.2025 г. до 13:00 часа на 03.12.2025 г.

Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия преминава на непрекъснат режим на работа.

Гражданите ще бъдат своевременно информирани за хода на аварийно-възстановителните дейности, като ги призоваваме да спазват въведените ограничителни мерки.

Въведените временни ограничения са:

Забранява се влизането, пребиваването и движението на МПС в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.

При отказ за доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане (евакуиране) от екипи на полицията и ЕСС.

Евакуираните лица да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради, се казва в съобщението на Общината.