Красимир Вълчев: Най-голям консенсус има основното образование да се завършва в края на осми клас

"Най-голям консенсус има основното образование да се завършва в края на осми клас, да има матура по основния профилиращ предмет и силно да облекчим учебните програми за профилирана подготовка." Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти, на дискусията за структурата на училищното образование, предаде БТА.

"Преди няколко месеца основният акцент беше кога да се завършва основно образование, предимно негативни са ефектите от това, че основното образование се завършва след седми клас и много малко са положителните. Има голяма степен на консенсус, че трябва да се върнем към структурата 4+4+4, дори, ако по-късно се завършва основното образование, има още по-положителни резултати, но ние, не можем да направим така, че след девети или след десети клас да се завършва то", обясни министърът.

По думите му въпросът за образователната структура е свързан с много други подтеми - какво да бъде външното оценяване и след кои класове, цялостно или извадково да бъде, кои да бъдат задължителните матури, кои да бъдат основните писти или пътеки, по които се специализират учениците. Ние имаме профили и професии, когато говорим за задължителни матури, те могат да бъдат обвързани с профил и в днешната дискусия имаше най-голямо съгласие, че основният профилиращ предмет трябва да бъде задължителен матуритетен предмет, а в момента той не е такъв. Учиш профил английски език и матурата по английски език трябва да ти е задължителна, ако учиш профил испански език, то матурата задължително трябва да ти е по испански език. Може да има и по обобщени профили, за които да имаме разширена задължителна подготовка, например т.нар. STEM профили, или профилите и професиите, свързани с математиката, природните науки и техниката, да имат разширена подготовка по тези предмети. Темите са много, към днешна дата нямаме конкретно решение и искаме да изготвим концепция, която ще залегне в бъдещи промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Работим паралелно по промяната в учебните програми, започнахме да публикуваме и концепциите, каза министър Красимир Вълчев.

На въпрос дали изпитът след седми клас ще се раздели на модули, министърът отговори, че националното външно оценяване се използва за две цели - за диагностика и анализ, и за селекция. Няма как да избегнем селекцията, защото имаме училища, в които желаещите да учат са повече и нямаме друг механизъм, освен този на класирането, според образователните резултати. Не е задължително всичките външни оценявания да се правят във всички училища, когато говорим за диагностика, но и това са въпроси, които сме поставили за обсъждане. Не бързаме с решенията, защото са важни и трябва да ги обсъдим за повече време. През следващите три месеца ще бъдат организирани обсъждания с педагогическите специалисти и по тази тема, както за учебните програми и предметите, поясни образователният министър.

Попитан по темата дали да има задължителна матура по математика, министър Красимир Вълчев каза, че има четири варианта. Той уточни, че единият вариант е да остане сегашната възможност - или да не е задължителна матура, вторият вариант е да бъде задължителна матура, само за профил математически, третият вариант е да бъде задължителна за профилите и професиите, които са в направлението - математика, природни науки и STEМ, а четвъртият вариант е да е задължителна за всички. Осемте страни, които са на първо място в международното изследване PISA, имат задължителна матура по математика, каза министър Вълчев и отново отбеляза, че иска да се насърчи ученето на математика.

Министерството на образованието и науката организира днешната дискусия в заседателната зала на Националната спортна академия „Васил Левски" в София. В обсъждането участваха експерти, директори, учители, представители на висши училища, на неправителствени организации и други.

