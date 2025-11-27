Шефът на СДВР: Италианец и двама, трошили кола на НСО, са задържани на протеста вчера

Трима са задържани за хулигански действия по време на протеста вчера. Това съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов и добави, че единият е италианец.

“Имаме трима задържани за хулигански действия, единият е италиански гражданин. Другите двама са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет”, обясни Николов. Добави, че има повредени 3 патрулки.

По всички случаи има образувани досъдебни производства и се очаква Софийска районна прокуратура да повдигне обвинения на нарушителите.

“Видях клипчето с плезещия се полицай. Аз не мога да кажа дали изразява някаква реакция спрямо конкретно лице, предстои да извършим проверка”, добави Николов. Посочи, че има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания. "Няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители”, обясни той.

“Във вчерашния ден, във връзка със заявен от политическа партия мирен протест, извършихме охрана за обезпечаване на обществения ред за времето от 18 часа до 23:00 часа на площада пред Народното събрание”, каза той. И бе категоричен, че в кордона са участвали само полицаи. Посочи, че около 19:10 ч е имало ескалация на напрежението. "Считам, че тя не е породена с никаква агресия от наша страна. В резултат пострадаха трима наши служители, а на по-късен етап във връзка с друга ескалация на напрежението пострадаха още двама”, каза Николов.

Трима са прегледани в болница и освободени, а другите двама - на място. Те са останали да охраняват протеста.