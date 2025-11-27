ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Димитров инспектира ремонта на централната трибуна на "Локомотив" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1092
Кметът на Пловдив Димитров инспектира ремонта на централната трибуна на "Локомотив". Снимка: община Пловдив

Новото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения

С бързи темпове напредва строителството на централната трибуна на стадион "Локомотив", съобщиха от общината. В това се убеди кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той инспектира обекта заедно със заместника му по строителството Хакъ Сакъбов и Христо Томов от консорциума-изпълнител.

Три от бетоновите плочи на съоръжението вече са излети, като се използва специално поръчан за целта кофраж, обясни строителят. Предстои да бъдат вдигнати още две нива на последната трибуна на „Лаута". Самото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения.

Обектът се изгражда с държавно финансиране, а изпълнител е консорциум ДЗЗД "Домът на Локомотив". Освен изграждане на
централната трибуна предстоят дейности по благоустрояване на
инфраструктурата на стадион „Локомотив" в Пловдив.

Три от бетоновите плочи на съоръжението вече са излети. Снимка: община Пловдив
Три от бетоновите плочи на съоръжението вече са излети. Снимка: община Пловдив
Самото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения Снимка: община Пловдив
Самото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения Снимка: община Пловдив

Кметът на Пловдив Димитров инспектира ремонта на централната трибуна на "Локомотив". Снимка: община Пловдив
Три от бетоновите плочи на съоръжението вече са излети. Снимка: община Пловдив
Самото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения Снимка: община Пловдив

