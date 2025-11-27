Костадин Димитров инспектира ремонта на централната трибуна на "Локомотив" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения

С бързи темпове напредва строителството на централната трибуна на стадион "Локомотив", съобщиха от общината. В това се убеди кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той инспектира обекта заедно със заместника му по строителството Хакъ Сакъбов и Христо Томов от консорциума-изпълнител.

Три от бетоновите плочи на съоръжението вече са излети, като се използва специално поръчан за целта кофраж, обясни строителят. Предстои да бъдат вдигнати още две нива на последната трибуна на „Лаута". Самото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения.

Обектът се изгражда с държавно финансиране, а изпълнител е консорциум ДЗЗД "Домът на Локомотив". Освен изграждане на

централната трибуна предстоят дейности по благоустрояване на

инфраструктурата на стадион „Локомотив" в Пловдив.