Двама мъже заплашиха с убийство бащите си в Септември и Ветрен

Диана Варникова

Полицейска кола

На два сигнала за домашно насилие са реагирали полицаите от РУ-Септември през изминалото денонощие, при които двама синове са отправили закани към родителите си, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВр в Пазарджик Мирослав Стоянов. При първия случай 57-годишен мъж се оплакал, че 38-годишният му син е отправил към него закани и заплахи, както и упражнил физическо насилие. Вторият сигнал бил аналогичен, като 61-годишен жител на гр. Ветрен подал сигнал, че 44-годишният му син го заплашва с убийство, проявил агресия и физическо насилие спрямо баща си. И двамата мъже са задържани в ареста на РУ-Септември за срок от 24 часа. По случаите са образувани преписки, които са докладвани на Районната прокуратура в Пазарджик. Работата по тях продължава.

Полицейска кола

