Жената на Коцев се поболя, отива в клиника в Германия, защитата иска за него мярка "подписка" (Видео, снимки)

Адвокатите на Благомир Коцев настояха съдът да измени мярката му от „задържане под стража" на „подписка" като акцентираха и върху лични причини - съпругата на Коцев Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември, а той е единственият, който може да се грижи за децата.
За седми път съдът решава дали варненският кмет Благомир Коцев да остане на свобода – този път в родния му град, след като делото беше преместено от София. Заседанието по мярката за неотклонение в Окръжния съд започна в 13:30 ч. За съдия-докладчик по делото бе определена Светла Даскалова. От София са командировани прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов.
Благомир Коцев беше доведен при засилени мерки за сигурност в Съдебната палата във Варна и направи сърце с ръце, преди да влезе в залата.
Новите обстоятелства според адвокат Николай Владимиров са няколко. Досъдебното производство е приключило.
Новото обвинение предвижда наказание от 6 години, така че задържане повече от 5 месеца е неадекватно.
Третото обстоятелство е, че жената на Коцев и диагностицирана със заболяване, което не беше упоменато. Лечението му ще се осъществи в Германия, тъй като в България не се предлага такова. Това предполага нееднократно пътуване на младата майка като първото такова е планирано за 10 декември. Това налага Коцев да е с мярка "свободно придвижване".
Прокуратурата заяви, че е налице обосновано предположение относно всички престъпления и потвърди искането за арест. Прокуратурата смята, че има достатъчно доказателства за извършеното престъпление, както и за извършване на ново престъпление, на което адвокат Милчева се противопостави и беше категорична, че няма опасност от извършване на ново престъпление.
"Не съм извършил нищо незаконно", каза кметът на Варна Благомир Коцев. "Ще съдействам истината да излезе наяве. Ще изчистя името си и името на община Варна, вярвам във върховенството на закона. Станах кмет въпреки противопоставянето на моето семейство. Нося отговорност към него и към варненци. Не се отказвам от отговорността си. Случващото има нещо общо с това, че съм политическа фигура и с дейността ми в общината. Единственото, което искам, е да прегърна децата ми и жена ми, както и варненци, които 14 пъти ме подкрепиха с протести", каза Коцев.
Съдът се оттегли и ще обяви решението си в 17 ч.