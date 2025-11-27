От понеделник цапащите коли няма да могат да влизат в големия ринг в София

Нискоемисионната зона за автомобили в София влиза в сила от 1 декември до 28 февруари 2026 г. За разлика от предходните две години, през този сезон забраната обхваща освен "малкия ринг" и по-широк териториален обхват - т.нар. "голям ринг", напомнят от общината.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите: "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", „Ген. Скобелев", „Сливница" и ул. "Опълченска".

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа (без никакъв евро стандарт), е с граници: бул. „Сливница"; бул. „Данаил Николаев"; бул. „Ситняково"; бул. „Михай Еминеску"; бул. „Пейо Яворов"; бул. „Никола Вапцаров"; ул. „Атанас Дуков"; ул. „Люба Величкова" ул. ; „Сребърна"; ул. „Хенрик Ибсен"; бул. „П. Ю. Тодоров"; бул. „Иван Ев. Гешов"; бул. „К. Величков". Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят още от общината.

За да контролира спазването на ограниченията, общината разчита на 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, а специализиран софтуер автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил.

Данните на Столичната община сочат, че през сезон 2024–2025 навлизанията на най-замърсяващите автомобили са намалели десетократно през периода на действие на рестрикциите спрямо месеците преди тяхното въвеждане. В същото време не се наблюдават съществени промени в натовареността на трафика извън зоната. Тазгодишните данни потвърждават устойчивостта на тенденцията. От началото на ноември 2025 г. дневно се засичат малко над 3800 навлизания на автомобили от първа екогрупа (без никакъв евро стандарт) и втора екогрупа (стандарти евро 1 и евро 2) в границите на малкия ринг спрямо 20 000 дневно през 2024 г.

Камерите по границите на големия ринг са свързани със системата от 12 ноември, като за периода до 25 ноември средно се отчитат по около 1400 навлизания дневно на МПС от първа екогрупа. Очаква се броят им да спадне драстично след 1 декември, когато ограниченията официално влизат в сила.

Доклад на екологично сдружение „За Земята" за ефекта от нискоемисионната зона за автомобили показва, че през зимата на 2024-2025 г. е отчетен спад в концентрациите на NO₂ с над 10% спрямо предходната. Само през декември 2024 г., първия месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на малкия ринг достига 22–25%.

Освен това за втора поредна година Столичната община спазва европейските и национални норми за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици. Данните за 2024 г. потвърждават трайна положителна тенденция за намаляване на превишенията и поддържане на нивата на замърсяване под нормативните стойности във всички измервателни станции на територията на града.

Забраната не важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоните на двата ринга и имат винетка за локално паркиране в синя или зелена зона. В случай че постоянният адрес на собственика или ползвателя на автомобила е в зоната на "малкия" или "големия" ринг, но автомобилът няма винетка за локално паркиране, следва водачът да подаде заявление в ЦГМ, за да бъде добавен към изключенията.

Забраната не важи и за лицата с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране (инвалидна карта), издадена от Столична община или от друга община в България. Те също ще бъдат добавени към изключенията, след като подадат заявление в ЦГМ.

В София има изградени пет буферни паркинга на спирки на метрото, където може да се използва услугата „паркирай и пътувай", която спестява време и неудобства на жителите и на гостите на София. Паркингите са при метростанциите „Джеймс Баучер", „Цариградско шосе", „Васил Левски" и два при метростанция „Бели Дунав".

Паралелно София продължава да инвестира в разкриването на нови линии на градския транспорт, както и в обновяването на подвижния му състав. Разкрити са 2 нови трамвайни линии - №21 и №15, които подобряват свързаността в града и улесняват придвижването на гражданите от кварталите "Лозенец", "Христо Смирненски" и "Гео Милев".

Въведена е нова експресна линия №61 до Витоша, с която се стига до планината само за 30 минути.

Възстановено е движението на трамвайна линия №5, като са скъсени интервалите на пристигане за удобство на гражданите. Възстановен е транспортът до гара "Север", като са удължени маршрутите на трамвайни линии №3 и №27 и автобусна линия №413 и са изградени 4 нови спирови перона по маршрутите. Променени са разписанията на крайградските автобуси в северна София, с което значително се увеличава скоростта на пътуване и се намаляват интервалите на движение на превозните средства.

Продължава и работата по изграждането на 10 нови метростанции, с които обхватът на най-бързия и най-екологичния вид транспорт ще бъде разширен значително, а това от своя страна ще допринесе за сериозно намаляване на наземния трафик, подчертават от общината.