Пуснаха от ареста гръцкия модел от гей партитата на д-р Хасърджиев

Бившият гръцки модел Анастасиос Михайлидис, задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев и още двама души след прословутите гей партита, е освободен под парична гаранция.

Решението е на Софийския градски съд. Михайлидис напуска килията срещу 3 хил. лв. парична гаранция.

Пред магистратите адвокатът му Любомир Таков е оспорил ролята на клиента си в дрогирането и заплашването на Георги Георгиев с пистолет, нямал нищо общо с наркотиците, открити в жилището на Хасърджиев. Пострадалият пък бил неграмотен младеж с криминално минало, който според защитника е уязвим за манипулации. Анастасиос пък бил разпитан без адвокат, което е нарушение на НПК. Явил се доброволно и от 7 ноември искал да даде обяснения по случая, но никой не му обърнал внимание. От разпитаните свидетели по делото никой не посочил Михайлидис кат очовек, който употребява наркотици.

Според съда има обосновано предположение за съпричасност на Михайлидис и по двете повдигнати обвинения. Разследването вече не е в начален етап, по-голяма част от свидетелит евече са разпитани и обвиняемият няма възможност да им повлияе, както и няма опасност да извърши ново престъпление.

Михайлидис, Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дрянев бяха задържани за принуда с оръжие към 20-годишно момче. Четиримата са обвинени, че са принудили с пистолет 20-годишния Георги да вземе наркотици и след това мъжете да извършат блудство с него. В дома на д-р Хасърджиев бяха открити кокаин и амфетамини.

"Обвиненията към мен са нелепи. Водя се на адреса на Станимир Хасърджиев по лична карта. Не мога да нося отговорност за неговите деяния", каза Михайлидис при предишната му мярка. Той живял на квартира при д-р Хасърджиев. След като доскорошният председател на пациентската организация го подслонил, мъжът станал свидетел на много забавления в жилището в кв. "Дианабад".

Партито с 20-годишния Георги било в края на септември. Тогава Анастасиос още обитавал апартамента на д-р Хасърджиев.

"Бях там, видях пострадалия Георги. Той дойде с актьора Росен Белов. За първи път виждах и двамата. Не ми стана приятно. Заявих го на останалите и излязох. Цяла нощ бях навън и сутринта отидох на работа", разказва Михайлидис.

Той бил хетеросексуален и бил сгоден, а след историята с гей партито, в която го намесили, отношенията с гаджето му се влошили.

В показанията си 20-годишният Георги твърди, че Анастасиос го е довел в апартамента на доктора. Запознали се в приложението "Гриндър", в което гейове търсят себеподобни за секс. Михайлидис обаче отрича тази версия.

Секспартита от четвъртък до неделя, които не само полицията не може да спре, но дори невъзмутимите гости канят униформените да се включат в тях. Така съседи на д-р Станимир Хасърджиев описват купоните в тризонета на бившия шеф на Националната пациентска организация. Някои обаче казват, че преди скандала със заключения и упоен младеж, заради който лекарят е задържан, смятали, че жилището е било безопасно място за срещи на хомосексуалните.

Апартаментът се намира в блок от началото на века в кв. "Дианабад".