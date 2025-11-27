Бонев: Време е паркоместата на властта да бъдат върнати на гражданите

Време е паркоместата на властта да бъдат взети от улицата и да бъдат ползвани от хората, а не от богоизбрани. Институциите трябва да бъдат пример как се спазват правилата, вместо да са тези, които злоупотребяват с тях. Столичната община разполагаше със 124 броя служебни паркоместа, които бяха намалени на 4 - 2 за СОС и 2 - за общината. След като общината може да се справи с 4 паркоместа, въпреки многото задължения, които има, и то в собствения си град, нямам никакво съмнение, че различните министерства, институции, парламент и органи на съдебната власт също могат да се справят. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Според него "особено порочен казус са т. нар. зони за сигурност". За съдебната власт те се формирала на база на наредба за сигурността, като "всеки шеф на съд или на прокуратура издава заповед, за да си оформят тези зони за охрана".

"Това обаче е нонсенс - една зона за охрана на сграда, която е под риск, би следвало да означава свободно пространство, което да гарантира видимост и да е буфер към самата сграда. Те обаче по един изключително превратен начин тълкуват всичко това и си правят места за паркиране, за които не заплащат нищо на общината, въпреки че на практика превземат общинска територия. Многократно сме водили писмена кореспонденция с институциите, но няма никакво желание за сътрудничество. Напротив, там където община все пак реши да премахне част от тези нелегални паркоместа, те си правят нови зони за охрана и завземат все повече и повече. А неформално общината получава заплахи, че много съдебни дела зависят от съответния съд и по-добре да не им пипаме паркоместата. Много от тези, които би следвало да защитават правата на гражданите, всъщност им е много по-важно да си паркират удобно пред входа на сградата, в която работят", заяви Бонев.

Той подчерта, че премахването на депутатския паркинг от площада около храма "Св. Ал. Невски" е кауза, за която "Спаси София" се бори от много години. И напомни, че преди 5 г. е била внесена подписка с над 16 000 подписа на граждани за премахването на паркинга.

"Жалко е, че се наложи Делян Пеевски в пореден опит за демонстрация как от него зависи всичко в тази държава, да се занимава и с паркинга. Радвам се, че моята провокация към него всъщност доведе до цялото това развитие и този паркинг от 1 декември няма да го има", добави Бонев.

99% от хората, участващи в анкетата на "Спаси София" посочват, че искат тази част от площада да стане пешеходна.

СОС гласува и доклад на "Спаси София" за 5-годишна програма за изграждане на паркинги. Тя предвижда те да бъдат построени на 40 терена и да имат общо над 13 000 паркоместа, като нужната инвестиция е 280 млн. лв.

Още в бюджет 2026 г. на София ще настояваме да бъдат предвидени средства за изграждане на първите паркинги, обясни общинският съветник от "Спаси София" Стефан Спасов, който оглави временната комисия, която ще определя приоритетните обекти и ще търси финансиране за тях.

СОС прие и друг доклад на Борис Бонев, с който бяха отпуснати 500 000 лв. за възстановяването на една от най-емблематичните трамвайни мотриси - модел София 70. От него са били произведени само 186 броя, като последните са се движили по линия 5 до 2005 г. Емблематичната мотриса трябва да бъде възстановена догодина, когато се навършват 125 г. от пускането на първия трамвай. Идеята е тя да се ползва за различни събития, турове и др.

"В депо "Трамкар" има повече от 10 стари трамваи от различни модели, които чакат своята реставрация. За нас е изключително важно този процес да продължи ударно и в следващите няколко години най-сетне да имаме музей на транспорта на София в депо "Клокотница"", обясни Бонев. Заедно с Вили Лилков от "Синя София" той ще подготви доклад за организирането на публичен архитектурен конкурс за превръщането на депо "Клокотница" в музей на транспорта.