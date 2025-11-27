Тестват умна кофа за боклук със соларно захранване в Нова Загора

Умна кофа за боклук със соларно захранване се тества в Нова Загора.

Първото соларно съоръжение с вградена преса е монтирано в централната пешеходна зона. Целта е да се тества ефектът от използването му и отношението на гражданите към подобен тип модерни съдове.

Контейнерът представлява стандартен съд, оборудван с вградена преса, която увеличава капацитета му петкратно. „Така количеството отпадъци, предимно дребни хартиени, които могат да бъдат събрани, значително нараства и не се налага толкова често да бъде обслужван", казва кметът на града Галя Захариева.

Кметът допълни, че новото съоръжение привлича вниманието на деца и млади хора заради модерния си дизайн. „Поставихме го на място с голям човекопоток, за да видим дали от любопитство или интерес повече хора ще започнат да изхвърлят дребните си отпадъци там. Това ще ни помогне да преценим дали да продължим със закупуването на подобни контейнери", каза още Захариева. По думите ѝ подобни съдове биха били подходящи и за градски паркове и градини, където често има изхвърлени отпадъци около пейките.

Контейнерът е поставен пред спортна зала „Младост". Той разполага с основен обем от 250 литра, който чрез пресоващ механизъм се увеличава до 1200 литра – еквивалент на пет стандартни 240-литрови кофи. Пресата работи изцяло със соларна енергия чрез вграден панел и батерии, които осигуряват автономност до 72 часа при ограничена светлина, съобщава БТА.

Смарт системата е оборудвана с датчици за нивото на пълнота, които позволяват оптимизиране на графика за сметосъбиране. Очаква се контейнерът да се обслужва около веднъж седмично, дори при увеличено натоварване. Съоръжението е разработено и тествано в скандинавски държави и е изработено от поцинкована закалена стомана, устойчива на корозия и пожар. Производителят посочва, че 95 процента от материалите подлежат на рециклиране.