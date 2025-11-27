От най-малките деца, гледащи анимации на смартфона, през тийнейджърите, които се предизвикват в TikTok докато баща им плаща сметките, а мама пазарува онлайн, до баба и дядо, които са във видеовръзка с чичо и леля в чужбина - днес мобилните услуги са неразделна част от ежедневието на почти всяко българско семейство. Според национално проучване на агенция „Тренд“, направено по поръчка на Алианса на технологичната индустрия у нас, над 94% от българите на възраст между 18 и 65 години използват мобилен интернет и гласови услуги. За повечето от тях това е основен канал за комуникация, обучение, работа и достъп до необятно море от услуги и забавление. И макар вече всички да сме част от „мрежата“, поколенията, съвсем очаквано, възприемат телеком услугите по различен начин.

Възрастните – най-взискателната аудитория

Това, което ни изненадва от проучването на „Тренд“, е, че по-възрастните ползватели на телекомуникационни услуги са и най-взискателни. Често описвани като скептични към новите технологии, те всъщност имат много конкретни очаквания и не се колебаят да ги изразят. За тях мобилният телефон е важен инструмент за връзка с близки, институции и самостоятелно управление на ежедневните задачи. Все повече хора в напреднала възраст провеждат видеоразговори с роднини в чужбина, плащат сметки онлайн или използват банкови приложения. За тях телеком услугите означават независимост и увереност, че могат да се справят сами. Затова и очакванията им са много конкретни и свързани с факта, че колкото и бързо да се адаптират към новите технологии, те не са от поколението, родено със смартфон в ръка. Хората във възрастовата над 60 години очакват ясен интерфейс, едър шрифт, лесна навигация и бърз достъп до своя мобилен оператор при нужда.

Младите – свързани по рождение

За младите хора интернетът е нещо толкова естествено, колкото и пиенето на вода, а дори повече, защото понякога могат да пропуснат да изпият необходимите литър и половина течности на ден, но 90% от тях се чувстват зле ако се наложи да останат 24 часа без смартфон. Смартфонът за тях е телефон, телевизор, класна стая, офис, портфейл, киносалон, спортна зала, място за срещи и какво ли още не в едно. Данните от проучването на „Тренд“ показват, че най-активните потребители на дигитални услуги и стрийминг са именно представителите на възраст от 18 до 30 години.

Те очакват бърза мрежа, лесни за използване приложения и моментален достъп. Ако услугата не отговаря на тези очаквания, не се колебаят да сменят оператора, защото за тях това не е иновация, а даденост. Така именно младите поддържат конкуренцията и тласкат сектора към иновации, но те са и най-благодатните потребители – при тях удовлетвореността от услугите на телекомите достига 84%. И това има своето логично обяснение – те се ориентират много по-бързо, знаят по-добре какви пакети да изберат, за да отговарят най-точно на нуждите им, инвестират в най-нови устройства и могат да решат възникнали проблеми при използването им често пъти и сами с помощта на tutorials в социалните мрежи.

Поколението в средна възраст – между работата, семейството и технологиите

Хората между 40 и 60 години често балансират между професионални ангажименти, семейни отговорности и грижа за възрастни родители. За тях телекомуникациите са не просто услуга, а основен помощник в организирането на ежедневието – от видеосрещи и служебни разговори, през онлайн разплащания до проверяването на училищния дневник и семейните чатове.

Това е групата, която най-често следи оферти, сравнява условия и държи на прозрачността. За тях е важно сметките да са ясни, договорите – разбираеми, а обслужването – на ниво.

Общият знаменател

Независимо от възрастта и начина на употреба, абонатите си приличат в търсенето на две ключови неща – стабилна връзка и яснота в отношенията с оператора. Вместо да си противоречат, различните поколения се допълват в очакванията си. Младите търсят иновации и бързина, хората в средна възраст - надеждност и яснота, а по-възрастните – опростени решения и човешко отношение.

А телекомите са в центъра на тези очаквания. И когато успеят да съчетаят и намерят решения за нуждите на различните възрастови групи, ползващи услугите им, позитивната обратна връзка не закъснява. Именно способността за интеграция на разнородни потребности е факторът, заради който телекомите получават изключително висока средна оценка за работата си - 8 от 10. А още по-добрата новина е, че според данните от проучването на „Тренд“ над 90% от анкетираните оценяват техните услуги „на европейско ниво“. И това не е случайно, a е резултат от системните инвестиции и усилия на телекомите мрежата им да отговаря на разнообразните нужди на различните поколения потребители.