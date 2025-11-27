19-годишен наркотрафикант се споразумя за 22 месеца затвор в Хасково

След постигнато споразумение между прокуратурата и защитата на подсъдимия, одобрено от съда, 19-годишен младеж беше осъден на една година и десет месеца „лишаване от свобода" при първоначален общ режим за наркотрафик. Това съобщиха от пресслужбата на Хасковския окръжен съд.

Случаят е от 5 април т.г., когато на граничния пункт „Капитан Андреево" при проверка на лек автомобил беше открита марихуана с общо бруто тегло 22,360 кг на стойност 357 760 лева. Подсъдимият е действал в съучастие с неустановени по делото лица – подбудители и помагачи.

Съдът постанови от наложеното наказание да се приспадне времето, през което А. Ц. е бил задържан в следствения арест. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, съобщи БТА.

Последната осъдителна присъда за наркотрафик в Хасковския окръжен съд беше постановена преди седмица срещу турския гражданин Месут Мас, задържан също на „Капитан Андреево" с 11,689 кг кокаин на стойност 2 406 668 лева. Тогава съдът му наложи наказание от шест години и осем месеца лишаване от свобода.