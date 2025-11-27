ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недофинансираното здравеопазване може да струва на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21799458 www.24chasa.bg

Георг Георгиев: Приветстваме усилията на САЩ и Тръмп за постигане на траен мир в Украйна

1048
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

България приветства продължаващите усилия на Съединените щати и президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев на среща с посланиците на държавите–членки на Европейския съюз, акредитирани в България.

Срещата, състояла се в посолството на Кралство Дания в София, бе организирана в рамките на текущото датско председателство на Съвета на ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи. 

В центъра на разговора бяха ключови теми от актуалния европейски дневен ред. Министър Георгиев постави специален акцент върху подкрепата за Украйна, политиката на разширяване на ЕС и сигурността в Черноморския регион. „България приветства продължаващите усилия на Съединените щати и президента Тръмп за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Представеният от САЩ план предостави солидна основа за по-нататъшна работа към устойчиво разрешаване на конфликта", отбеляза министърът. Той подчерта, че единството на ЕС е от първостепенно значение, тъй като бъдещо мирно споразумение би имало пряко отражение както върху България и Европейския съюз, така и върху сигурността на целия континент.

Министър Георгиев изтъкна, че политиката на разширяване на ЕС остава сред водещите приоритети на България. Той поздрави Черна гора, Албания, Украйна и Молдова за постигнатия напредък и последователните усилия в областта на реформите, като подчерта необходимостта всички страни–кандидатки да изпълняват поетите ангажименти към ЕС. „Принципът на оценка според собствените заслуги остава основополагащ за напредъка в процеса на присъединяване", заяви външният министър.

В тази връзка министър Георгиев подчерта значението от запазване на единодушието при вземане на решения в областта на Общата външна политика и политика за сигурност, както и в политиката на разширяване. „Единството в ЕС днес е по-необходимо от всякога", посочи той.

Министър Георгиев открои и стратегическото значение на Черноморския регион за сигурността на ЕС и Европа. Той подчерта, че стабилната и предвидима среда в Черно море подобрява устойчивостта и свързаността на региона със Западните Балкани, Южния Кавказ и Централна Азия. „Съществена стъпка в тази насока е приемането на стратегическия подход на ЕС към Черно море, иницииран от България и Румъния и подкрепен от широк кръг държави–членки", отбеляза министърът. Той допълни, че България работи активно за реализиране на конкретни проекти в сферите на сигурността, свързаността и устойчивостта в Черноморския регион.

В рамките на дискусията бяха обменени мнения и по други важни международни и регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток както и подхода на ЕС към Китай.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи
СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.