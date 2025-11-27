Красимира Стоянова, Лукас Дебарг и Русенският фестивален оркестър откриват „Мартенски музикални дни”

Общинският съвет на Русе прие на днешната си сесия програмата и бюджета за провеждането на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" през 2026 година. Изпълнители от 11 държави ще се представят в 65-ото издание на престижния форум, който започва на 13 март и завършва на 29 март. Програмата ще събере на една сцена някои от най-изтъкнатите имена на съвременната класическа музика. Сред участниците са струнните квартети „Casals" и „Jerusalem", както и Саксофонен квартет „Signum", които ще бъдат част от специалната фестивална серия „Ансамблови игри". Публиката ще има възможността да изживее и изпълненията на Румънския национален оркестър под диригентството на Кристиян Мандял, както и на Вокалния ансамбъл „Voces8 Scholars", известен с кристалните си гласове. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В програмата са включени и световноизвестни артисти като Лукас Дебарг, Гиорги Гигашвили, Юлиан Щекел, Мигел Трапага Санчес, Светлин Русев, Лия Петрова, Виви Василева и др. Сред специалните гости е и световноизвестния чешкият валдхорнист Радек Баборак, който ще се представи заедно с младия български талант Виктор Теодосиев – дебютант на фестивала, в рамките на проекта на Камерния ансамбъл „Софийски солисти".

Фестивалът тази година предлага среща и със световноизвестното българско сопрано Красимира Стоянова и изключителния френски пианист Лукас Дебарг. Със специална програма е и участието на Националния ни оркестър – Софийската филхармония, под диригентството на Найден Тодоров и гост артист от класата на атрактивната българската перкусионистка Виви Василева.

Сред акцентите са три мащабни оркестрови проекта: откриващият концерт с Русенския фестивален оркестър под диригентството на Емил Табаков, концертът на Софийската филхармония с Найден Тодоров, участието на Варненския симфоничен оркестър с Павел Балев, както и специалната премиера на операта „Евгений Онегин" на Русенската опера.

Форумът ще предложи и атрактивни кросовър програми, сред които е и концертът на световноизвестния цигулар Ара Маликян и неговия оркестър в зала „Арена" на 27 март, както и перкусионното шоу „CaDance for Two" на такива майстори на ударните инструменти като Алексей Герасимец и Емил Куюмджуян, гостуващи за първи път в България. Заключителният концерт на 29 март ще представи Русенската филхармония с музика на Дмитрий Шостакович по повод 120 години от рождението му и с участието на един от най-търсените в Европа млади български цигулари – очарователната Лия Петрова.

Цените на билетите за фестивала са диференцирани според залата и типа на събитието. За концерти в зала „Арена Русе" редовните билети са в диапазон от 25 евро / 48,90 лева минимална цена до 80 евро / 156,47 лева максимална цена. За другите концертни зали редовните билети са от 8 евро / 15,65 лева минимална цена до 50 евро / 97.79 лева максимална цена. Намаление от 20% от редовната цена на билета получават пенсионери, учащи и студенти, деца от многодетни семейства и придружители от многодетни семейства. Допълнително се предвижда с 20% по-малко да се плаща при едновременно закупуване на билети за над десет концерта от програмата на фестивала. Намаленията са валидни при представяне на съответния документ, потвърждаващ правото на отстъпка.

Както и през миналата година, билетите ще се продават и онлайн. Събитието ще се рекламира и в Румъния с преведени на румънски език материали.

Медийни партньори на фестивала традиционно са БНР, БНТ, БТА, Live 7 TV и редица местни и регионални медии.