23-годишният син на предприемач от Мадан е убит след побой заради жена

23-годишният Костадин Кабаджов е починал след побой заради „спор за жена и мъжка чест", казаха от прокуратурата по време на брифинг относно убийството в Мадан. Тялото му е открито в коритото на реката до бившия "Винпром" на ул. "Берлин", на изхода на града, в посока Златоград.

По главата и тялото на мъжа е имало множество контузни рани. Той е бил убит с удари, нанасяни от трима души. В съда е поискано да бъдат задържани за 72 часа, каза окръжния прокурор в Смолян Недко Симов. Събраните доказателства посочват, че към деянието са съпричастни трима мъже – 22-годишният Ш.А.М., 26-годишният Б.И.М. и 23-годишният Н.И.М.

Няма огнестрелни рани, но е имало изстрели от газово оръжие с халосни патрони, уточни Симов. „Става въпрос за тежко криминално престъпление – убийство. Провежда се активно разследване. Извършен е оглед на мястото, на трупа и на автомобила, назначена е съдебно-медицинска експертиза и се извършва аутопсия", заяви Симов. Прокуратурата категорично опроверга разпространените в социалните мрежи твърдения, че става въпрос за поръчково убийство или застрелване. „Няма прострелни рани. Става въпрос за надпревара за една жена и погрешна представа за мъжка чест", подчерта Симов. В мелето е имало изстрели, но от газови оръжия и с халосни патрони за сплашване.

След убийството групата от осем души, която пристигнала в Мадан с микробус "Мерцедес Спринтер" избягала, но е била причакана в района на село Бял извор и са задържани всички. Тялото на 23-годишния мъж е открит в коритото на реката

Те са на възраст от 21до 32 години. Всички са задържани за 24 часа. Единият от тях е дал положителна проба за кокаин.

Кабаджов е изпращал нежелани съобщения, а приятелят на момичето – мъж от Кърджали – поискал от него да прекрати контактите. Последвал скандал, заплахи и уговорка за среща, на която се появили и придружители от двете страни.

След възникналия бой мъжете се претъркулват по стръмен склон към по-ниска улица, където побоят продължава още по-агресивно. Пострадалият изпада в безпомощно състояние, но ударите продължават. При опит да се изправи той губи равновесие и пада от около 15 метра в реката.

Симов подчерта, че тримата основни извършители са нанесли фаталните удари, включително мъж с умения по бойни изкуства и предишна криминална регистрация. „И двете групи са имали очакване за сериозен конфликт.

Смолянският прокурор призова свидетели от района да се свържат с разследващите, за да бъде установена цялата обективна истина.

Новината за смъртта на младия мъж от Мадан шокира местните хора, тъй като се е движел в сравнително тесен приятелски кръг и е бил много здрав физически.

Костадин е спортист и като тийнеджър тренирал кикбокс в маданския клуб "Арес". През 2014 година дори получава награда от община Мадан за постижения в спорта.

Участвал е в състезания и печелил медали на държавни първенства. Има и международно участие за Купа „Аполон" в гръцкия Александруполис.